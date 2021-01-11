مبيعات البنك المركزي تنخفض بأكثر من 50% عن الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 52.17%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 52.17%، لتصل الى 11 مليون 625 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 23 مليون و450 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات تم بيعها جميعها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم شراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن خمسة مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.