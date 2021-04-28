مبيعات البنك المركزي تعاود الارتفاع وتتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاربعاء، الارتفاع مرة أخرى لتسجل 204 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 2 في المئة لتصل الى 204 ملايين و 267 الفاً و 368 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، حيث بلغت المبيعات 200 مليون و455 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 177 مليونا و67 الفا و368 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليونا و 200 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و20 شركة صرافة مشاركة.