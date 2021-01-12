مبيعات البنك المركزي تعاود الارتفاع بعد انخفاض يوم أمس

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 1.18%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.18% لتصل الى 13 مليون 596 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 11 مليون و625 ألف دولار.

وأضاف؛ أن المبيعات توزعت بواقع 13 الف و496 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما تم بيع 100 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن ستة مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ومصرفا واحدا لتلبية الطلبات النقدية.

وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، أمس الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 52.17%.