مبيعات البنك المركزي تتجاوز 5 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز/ رصدت وكالة شفق نيوز مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) خلال شهر يناير/ كانون الثاني، حيث بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر كانون الثاني في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و533 مليوناً و803 آلاف و804 دولارات، بمعدل يومي بلغ 291 مليونا 252 الفاً و831 دولارا".

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 5 مليارات و213 مليونا و123 ألفا و804 دولارات، بنسبة ارتفاع بلغت 93% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 320 مليوناً و700 ألف دولار".

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار".