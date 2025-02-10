مبيعات البنك المركزي تتجاوز 300 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أكثر من 300 مليون دولار في مزاده اليومي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن إجمالي المبيعات بلغ 301 مليون و529 ألفاً و539 دولاراً، حيث تم تغطيتها بسعر صرف 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبالسعر ذاته للحوالات الخارجية، في حين بلغ سعر الصرف 1305 دنانير لكل دولار للمبيعات النقدية.

وأضاف أن الحصة الأكبر من المبيعات خصصت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 278 مليوناً و79 ألفاً و539 دولاراً، مقارنة بالسحوبات النقدية التي سجلت 23 مليوناً و450 ألف دولار.

وأشار إلى أن مصرفاً واحداً فقط اشترى الدولار نقداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ستة مصارف، في حين شاركت 29 شركة صرافة في المزاد.