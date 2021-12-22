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مبيعات البنك المركزي تتجاوز 200 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-22T10:54:15+0000
مبيعات البنك المركزي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الاربعاء، لتصل الى اكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 6.15% لتصل إلى 207 ملايين و728 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و 339 الف و350 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات؛ حيث بلغت 146 مليونا و 18 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 61 مليوناً و 710 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 273 شركة وسيطة.

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