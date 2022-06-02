مبيعات البنك المركزي تتجاوز المليار دولار في أسبوع.. وخبير مالي يفسر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الحالي أكثر من مليار دولار، فيما عزا خبير مالي ارتفاع المبيعات إلى زيادة أسعار الغذاء عالميا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الحالي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس مليارا واحداً و 50 مليونا و736 الف دولار، بمعدل يومي بلغ 210 مليونا و147 الفا و 300 دولارا، مرتفعا بمقدار 23.76% عن الاسبوع الماضي".

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاثنين حيث بلغت فيها المبيعات 216 مليونا و196 الفا و141 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 203 ملايين و900 ألف دولار.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

ورأى الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "زيادة المبيعات البنك المركزي وخاصة بما يخص الحوالات الخارجية تعود الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا وخاصة الاساسية منها التي ارتفعت إلى أكثر من الضعف".

واضاف ان "التجار بدأوا يرفعون من طلبات شراء الدولار عبر الحوالات لتغطية استيرادهم بمبالغ أكبر من المبالغ السابقة لاستيراد هذه المواد".