مبيعات البنك المركزي تتجاوز الـ210 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 210 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 9.79% لتصل إلى 213 مليونا و71 الفا و890 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 194 مليونا و 287 الف دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 162 مليونا و 331 ألفا و890 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و 740 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 232 شركة توسط.