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مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية ترتفع أكثر من 85%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T10:35:18+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية ترتفع أكثر من 85%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، من الدولار للحوالات الخارجية بأكثر من 85% في ختام مزاد البنك للأسبوع الحالي من يوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 195 مليونا، و823 الفا، و496 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف أن من 86% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 172 مليونا و523 الفا و496 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 23 مليونا و300 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 30 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 97 شركة توسط.

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