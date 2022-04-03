مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 88%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بأكثر من 88%، يوم الاحد، في مزاد العملة على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 187 مليوناً و148 ألفاً و418 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 88% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 167 مليوناً و498 ألفاً و418 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 19 مليوناً و650 الف دولار.

وأشار إلى أن 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 128 شركة توسط.