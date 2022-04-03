سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 88%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-03T11:31:01+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 88%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بأكثر من 88%، يوم الاحد، في مزاد العملة على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 187 مليوناً و148 ألفاً و418 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 88% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 167 مليوناً و498 ألفاً و418 دولاراً، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 19 مليوناً و650 الف دولار.

وأشار إلى أن 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى  128 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2022-02-02 12:19:56
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

Date: 2021-12-01 12:05:52
مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

Date: 2022-03-02 10:37:12
انخفاض مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-11-08 12:18:00
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مبيعات البنك المركزي تنخفض بأكثر من 50% عن الأسبوع الماضي

Date: 2021-01-11 10:20:32
مبيعات البنك المركزي تنخفض بأكثر من 50% عن الأسبوع الماضي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-02-17 09:47:09
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع حوالات البنك المركزي الخارجية لأكثر من 170 مليون دولار

Date: 2021-12-15 11:39:35
ارتفاع حوالات البنك المركزي الخارجية لأكثر من 170 مليون دولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم

Date: 2022-03-15 10:36:36
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم