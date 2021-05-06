مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتلقى ضربة جديدة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، لتسجل 149 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا بنسبة 10.78% في مبيعاته لتصل الى 149 مليونا و 814 الفاً و579 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء ، حيث بلغت المبيعات 167 مليونا و300 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 136 مليونا و514 ألفاً و579 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 13 مليونا و300 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 31 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و5 شركة صرافة مشاركة.