مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتجاوز ربع مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال المزاد، اليوم الأربعاء، أكثر من 257 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 257 مليوناً و471 ألفاً و252 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البالغة 201 مليون و821 ألفاً و252 دولاراً ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية البالغة 55 مليوناً و650 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 226 شركة توسط.