مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، بأن مبيعات الحوالات الخارجية للبنك المركزي تجاوزت 97%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 286 مليوناً و974 ألفاً و525 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 279 مليوناً و974 ألفاً و525 دولاراً، بنسبة 97.85%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة ستة ملايين و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج خمسة مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة.