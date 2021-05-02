مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض لتصل الى 162 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، لتسجل 162 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 8.47 بالمئة لتصل الى 162 مليونا و 293 الفاً و 297 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات 177 مليونا و231 ألفا و 378 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 140 مليونا و693 ألفا و297 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 21 مليونا و 600 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 30 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و11 شركة صرافة مشاركة.