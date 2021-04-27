مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض عن يوم امس بـ8 ملايين دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 3.85% لتصل الى 200 ملايين و 454 الفاً و 12 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، حيث بلغت المبيعات فيها 208 مليوناً 280 ألف دولار.

واضاف مراسلنا إلى أن المشتريات البالغة 165 مليونا و54 الفا و12دولاراً، ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت الباقية المتبقية البالغة 35 مليونا و 400 ألف دولار بشكل نقدي.

ولفت الى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و19 شركة صرافة مشاركة، و 271 شركة التوسط المشاركة.