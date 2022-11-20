مبيعات البنك المركزي العراقي تنخفض الى ما دون 110 ملايين دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، إلى ما دون 110 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 108 ملايين و 737 الفا و665 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد ان وصلت هذه المبيعات لأكثر من 250 مليون دولار خلال الاشهر الماضية .

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 88 مليونا و887 الفا و665 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و850 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 101 شركة توسط.