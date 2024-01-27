مبيعات البنك المركزي العراقي تقفز وتبلغ أكثر من مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليارا، و76 مليونا، و381 الف دولار، بمعدل يومي بلغ 215 مليوناً، و276 الفاً، و307 دولارات، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا، و71 مليونا، و 42 الفا، و258 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت فيه 220 مليونا، و 271 الفا، و544 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت فيه 209 ملايين، و 634 الفا، و304 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 984 مليونا، و 611 الفا، و538 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 91 مليونا، و 770 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.