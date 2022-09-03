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مبيعات البنك المركزي العراقي تقترب من المليار دولار في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-03T06:36:58+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي تقترب من المليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ما يقارب المليار دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد ما عدا يوم الثلاثاء (لوجود حظر تجول)،  وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 994 مليوناً و752 الفاً و756 دولاراً، بمعدل يومي 248 مليوناً و688 الفاً و138 دولاراً، منخفضا بمقدار 7.34% عن الاسبوع الذي سبقه. 

وأضاف مراسلنا أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 256 مليوناً و888 ألفاً و 847 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 240 مليوناً و232 الفاً و374 دولاراً. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات إلى خارج البلاد لـ"تمويل التجارة الخارجية"، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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