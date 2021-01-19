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مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T10:09:21+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة مرة اخرى اليوم الثلاثاء لتصل الى أكثر من 5 ملايين دولار في وقت تواصل فيه العملة الامريكية الصعود مقابل الدينار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 5 ملايين 561 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 7 ملايين 353 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء الدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 6 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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