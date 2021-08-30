مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل أكثر من 230 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى أكثر من 230 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 6.3% لتصل إلى 230 مليوناً، و680 الفا و918 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم الخميس الماضي، الذي بلغت المبيعات فيه 223 مليونا و863 الفا و165 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و180 الفا و 918 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و500 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 37 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 19 شركة صرافة.