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مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T08:45:51+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل انخفاضاً لليوم الثاني في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء بنسبة بلغت 10 في المئة لتصل الى 125 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 10.18 في المئة لتصل الى 125 مليوناً و321 الفاً و939 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 139 مليوناً و530 ألفاً و235 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 125 مليوناً و321 الفاً و939 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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