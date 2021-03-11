مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، بنسبة بلغت 15 بالمئة لتصل الى 78 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 15.45 بالمئة لتصل الى 78 مليوناً و970 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليوناً و40 ألفاً و250 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 78 مليوناً و970 الف دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 12مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.