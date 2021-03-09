مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً بنسبة بلغت 49 بالمئة.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 49.03 بالمئة لتصل الى 68 مليوناً و40 الفاً و250 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 45 مليوناً 655 ألف دولار.
وذهبت المشتريات البالغة 68 مليوناً و40 الفاً و250 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تتقدم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.
وأشار مراسلنا، إلى أن 13مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.