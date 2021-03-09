مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً بنسبة بلغت 49 بالمئة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 49.03 بالمئة لتصل الى 68 مليوناً و40 الفاً و250 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 45 مليوناً 655 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 68 مليوناً و40 الفاً و250 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تتقدم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 13مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.