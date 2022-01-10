مبيعات البنك المركزي العراقي ترتفع إلى 188 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الاثنين، لتصل الى 188 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 9.3 % لتصل إلى 188 مليونا و43 الف و182 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 172 مليونا و 608 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 144 مليون و 933 الف و 182 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 43 مليوناً و 110 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 198 شركة توسط.