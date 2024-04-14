مبيعات البنك المركزي العراقي ترتفع لتصل إلى نحو 300 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، لتصل إلى أكثر من 283 مليون دولار مقارنة بيوم الاثنين الماضي حيث بلغت 278 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 283 مليونا و160 الفا و3 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 259 مليوناً و115 الفاً و3 دولارات، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 24 مليوناً و45 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 8 شركات.