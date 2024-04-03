مبيعات البنك المركزي العراقي ترتفع لتتجاوز 250 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي ، يوم الاربعاء ، لتصل إلى أكثر من 256 ملايين دولار في مزاد اليوم مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 256 مليوناً، و413 الفا، و14 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 244 مليوناً و 703 آلاف و14 دولارا، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً، و710 آلاف دولار.

وأشار المراسل، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 106 شركات.