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مبيعات البنك المركزي العراقي ترتفع بشكل كبير بعد انتكاسة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-11T09:48:31+0000
مبيعات البنك المركزي العراقي ترتفع بشكل كبير بعد انتكاسة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها لأقل من 5 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 266 مليونا و50 الفا و662 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية من الدولار ارتفعت لتصل الى 68 مليونا و900 الف دولار بعد ان كانت 4 ملايين و500 الف دولار ليوم امس الاثنين، فيما ذهبت معظم المبيعات الاخرى لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليوناً و150 الفا 662 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و25 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 279 شركة توسط.

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