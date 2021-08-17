مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، لتصل إلى 215 مليون دولار، وذلك بعد انخفاض شهدته المبيعات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 12.57% لتصل إلى 215 مليوناً، و620 الفا و472 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 191 مليونا و176 الفا و901 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 147 مليوناً و760 الفا و472 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 67 مليوناً و860 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 27 شركة صرافة.