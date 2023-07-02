مبيعات البنك المركزي العراقي تتخطى 4 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر حزيران الماضي أكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر حزيران الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و154 مليونا و 205 آلاف و944 دولارا بمتوسط بلغ 267 مليونا و947 الفا و 62 دولارا مرتفعا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه والبالغ 241 مليونا و824 الفا و211 دولارا ومرتفعا ايضا بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 3 مليارات و480 مليونا و215 الفا و 944 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 80.5 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 673 مليونا، و990 ألف دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.