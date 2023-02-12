مبيعات البنك المركزي العراقي تتخطى حاجز 300 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد اليوم الاحد، لتتجاوز 300 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 305 ملايين و406 آلاف و95 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف، ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 257 مليونا، و506 آلاف، و95 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 47 مليونا و900 الف دولار بشكل نقدي.

كما أشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 19269 شركة.