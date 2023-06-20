مبيعات البنك المركزي العراقي تتخطى حاجز "ربع مليار دولار" في مزاد اليوم

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الثلاثاء، حاجز ربع مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 252 مليونا و86 الفاً و600 دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 195 مليوناً و386 الفاً و600 دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 56 مليوناً، و700 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 167 شركة.