مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، أكثر من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 307 ملايين و931 ألفاً و825 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 290 مليوناً و581 ألفاً و825 دولاراً، بنسبة 94 % مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 17 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ثمانية مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 10 شركات.