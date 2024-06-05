مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 270 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 91% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 249 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 272 مليوناً و 478 ألفاً و467 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 249 مليوناً و648 ألفاً و467 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليوناً و830 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 68 شركة.