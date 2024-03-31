مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 252 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، يوم الأحد، أكثر من 252 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 252 مليوناً و419 ألفاً و928 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 239 مليوناً و109 آلاف و928 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و310 آلاف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 52 شركة.