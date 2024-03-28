مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 251 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أكثر من 254 مليون دولار في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 251 مليوناً و724 ألفاً و231 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا؛ أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 245 مليوناً و194 ألفاً و231 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة ستة ملايين و530 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 54 شركة.