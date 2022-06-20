مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 250 مليون دولار وخبير مالي يوضح السبب

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لأكثر من 250 مليون دولار ولأول مرة خلال العام الحالي، فيما عزا خبير مالي هذا الارتفاع الى عملية بيع الدولار لموسم الحج وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 259 مليوناً و506 آلاف و263 دولاراً أمريكياً غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 201 مليون و956 ألفاً و263 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 57 مليوناً و550 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 140 شركة توسط.

بدوره قال الخبير المالي هلال الطحان، لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع مبيعات البنك المركزي يعود الى قيام البنك بتلبية طلبات الحجاج لشراء الدولار لغاية 3000 دولار لكل حاج وبالسعر الرسمي".

وبين ان "هذه الفترة شهدت ارتفاع البيع النقدي لتصل الى معدل 50 مليون دولار يومياً مقارنة بما قبل هذا التاريخ الذي كان معدل البيع النقدي يصل الى 20 مليون دولار".

واضاف ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالمياً هو الاخر ساهم في ارتفاع مبيعات الدولار المحولة للخارج لغرض استيراد المواد الغذائية، وبالتالي دفع بالتجار لطلب حوالات اكبر من المبالغ السابقة".