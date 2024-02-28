مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة ،اليوم الأربعاء، أكثر من 207 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي207 ملايين و 455 الفا و635 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 186 مليوناً 835 الفاً 635 دولاراً مرتفعة بنسبة 89%، عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليونا و 620 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 105 شركات.