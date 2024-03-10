مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأحد، أكثر من 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و 426 الفا و584 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 192 مليون و 996 الفا و584 دولارا مرتفعة بنسبة 95 %، عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليونا و430 ألف دولار.