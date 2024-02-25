مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأحد، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 211 مليونا و 623 الفا و633 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار، للحوالات الخارجية وبشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 171 مليونا و633 الفا و633 دولارا مرتفعة بنسبة 76% ، عن المبيعات النقدية البالغة 39 مليونا و 990 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 64 شركة.