مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد اليوم الاربعاء، لتتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 213 مليونا و25 الفا و631 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار توزعت مابين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 98 مليونا و925 الفا و631 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 114 مليونا و100 الف دولار بشكل نقدي.

كما أشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 210 شركات.