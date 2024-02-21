مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة ،اليوم الأربعاء، أكثر من 213 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 213 مليونا و 533 الفا و518 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 202 مليون و143 الفا و 518 دولارا مرتفعة بنسبة 94% ، عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليونا و 390 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 105 شركات.