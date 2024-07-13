مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من مليار دولار أمريكي عبر مزاد العملة الذي أُجري على مدى أربعة أيام.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد بلغت مبيعات البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد مليار و 88 مليونا و 321 الفا و 474 دولارا، بمعدل يومي بلغ 272 مليون و80 مليونا و 368 دولاراً، منخفضا عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليار و 374 مليونا و986 ألفا و 732 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 275 مليونا و 665 الف و 912 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 268 مليونا و 576 الفا و164 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 991 مليونا و 141 الفا و 473 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 90 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 97 مليونا و180 ألف دولار.