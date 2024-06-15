مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليارا، و378 مليونا، و 885 الفا و 407 دولارات، بمعدل يومي بلغ 275 مليونا و777 مليونا و 81 دولارا مرتفعة عما سجلة اسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و 115 مليونا 909 آلاف، و967 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 280 مليونا و 112 الفاً، و 188 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 269 مليونا، و 320 الفاً، و 104 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا، و 264 مليونا، و 25 الفا، و407 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 114 مليونا 860 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، ، وبيع مبالغ الحوالات الى الخارج 1310 دنانير لكل دولار ، فيما بلغ سعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.