مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة من الدولار الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الأيام التي فتح فيها مزاده الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، وخلال 5 أيام التي فتح فيها المزاد، مبلغًا قدره مليار و 456 مليونًا و844 ألفًا و61 دولارًا، بمعدل يومي بلغ 291 مليونًا و 368 ألفًا و812 دولارًا، وهو انخفاض طفيف عن الأسبوع الذي قبله، حيث بلغ معدل البيع فيه 293 مليونًا و 719 ألفًا و 775 دولارًا.

كما أشار إلى أن أعلى مبيعات للدولار كانت يوم الاثنين، حيث بلغت 298 مليونًا و 486 ألفًا و800 دولار، في حين كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء، حيث بلغت 286 مليونًا و30 ألفًا و 709 دولارات.

وفيما يخص مبيعات الحوالات الخارجية، فقد بلغت خلال الأسبوع الماضي مليارًا و383 مليونًا و294 ألفًا و 61 دولارًا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 75 مليونًا و550 ألف دولار.