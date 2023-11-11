مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة في مزادها خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد ملياراً و146 مليونا و 308 آلاف و 909 دولارات، بمعدل يومي بلغ 229 مليوناً و261 الفاً و781 دولارا مرتفعة عما سجله اسبوع الماضي الذي بلغ 997 مليونا و 84 الفا و686 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 214 مليونا و 019 الفا و 721 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و 939 الفا و796 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا، و 007 ملايين و460 الفا و909 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 86% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 138 مليونا 840 ألف دولار.

واوضح، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.