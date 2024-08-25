مبيعات البنك المركزي العراقي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر تموز الماضي أكثر من 5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تموز في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و 746 مليونا و 98 الفا و 54 دولارا بمعدل يومي بلغ 273 مليونا و623 الفا و716 دولارا .

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و 428 مليونا و 395 الفا و 754 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 317 مليونا، و 23 ألف دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.