مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار ترتفع نحو أربعة أضعاف الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 84 مليون دولار وبمشاركة 21 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 108 ملايين و 478 الفا و 625 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت بشكل كبير لتصل الى 84 مليونا، و 900 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 23 مليونا و 578 الفا و 625 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 230 شركة.