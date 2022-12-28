مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار ترتفع ثلاثة أضعاف الحوالات

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء، ثلاثة أضعاف الحوالات وبمشاركة 27 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 86 مليونا و 210 آلاف و 219 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف، ان المبيعات النقدية ارتفعت ثلاثة أضعاف الحوالات الخارجية حيث بلغت 66 مليونا و350 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليونا و860 الفا و 219 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 268 شركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد، أمس الثلاثاء، البنك المركزي العراقي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية على السكان بهدف كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية في الأسواق.

ويواصل سعر صرف الدولار منذ أيام الارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وصعد هذا أمس الثلاثاء ليقترب من حاجز 160 الف دينار لفئة 100 دولار وهذا الصعود هو الأول من نوعه منذ العام 2003 ولغاية الآن.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.