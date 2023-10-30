مبيعات البنك المركزي العراقي الخارجية ترتفع بنسبة 81%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الاثنين، بنسبة 81% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 171 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 203 ملايين و802 الف و572 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 171 مليونا و142 الفاً و 572 دولارا مرتفعة بنسبة 81%، عن المبيعات النقدية البالغة 32 مليونا و 660 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 62 شركة.