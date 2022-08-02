مبيعات "البنك العراقي" من الحوالات الخارجية ترتفع لأكثر من 230 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية، يوم الثلاثاء، عبر مزاده الذي يجريه يوميا لأكثر من 230 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 274 مليونا و 936 الفا و260 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 231 مليونا و86 ألفا و 260 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 43 مليونا و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 234 شركة توسط.